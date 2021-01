Crisi di Governo, scoppia il caso Ciampolillo: chiede di votare sul filo della chiusura | video (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il senatore Alfonso Ciampolillo chiede di votare all'ultimo minuto, ma la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, lo ferma: "Avevo già chiuso la votazione della seconda chiama". scoppiano le proteste in aula, tanto che Casellati chiede di vedere il video della votazione per decidere se sia arrivato in tempo o meno. Dopo la verifica Ciampolillo viene riammesso al voto: un sì. Guarda tutti i video Nava Vs Conte Il premier Giuseppe Conte risponde così alla giornalista Francesca Nava che lo ...I 5 milioni di invisibili per il Governo italiano L'articolo sul nuovo numero di PanoramaParte il nuovo Governo Conte-bis con 21 Ministri Leggi su panorama (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il senatore Alfonsodiall'ultimo minuto, ma la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, lo ferma: "Avevo già chiuso la votazioneseconda chiama".no le proteste in aula, tanto che Casellatidi vedere ilvotazione per decidere se sia arrivato in tempo o meno. Dopo la verificaviene riammesso al voto: un sì. Guarda tutti iNava Vs Conte Il premier Giuseppe Conte risponde così alla giornalista Francesca Nava che lo ...I 5 milioni di invisibili per ilitaliano L'articolo sul nuovo numero di PanoramaParte il nuovoConte-bis con 21 Ministri

