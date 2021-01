Crisi di governo. Riparte la caccia, il 27 gennaio già il primo scoglio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Avanti con il percorso di rafforzamento della maggioranza e di scrittura del nuovo patto di legislatura. È quanto avrebbero concordato i capi delegazione e leader dei partiti di governo, nel vertice in videoconferenza con il premier Giuseppe Conte. Nella riunione, a quanto viene riferito, non si sarebbe indicato un termine per concludere questo processo. Una tempistica viene però dalla decisione di Italia Viva di votare contro il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. “Certo che voteremo contro la relazione di Bonafede. Abbiamo pazientato anche troppo...” fa sapere Luciano Nobili confermando quanto detto ieri sera da Matteo Renzi. “Se c’è da votare cose per il bene dell’Italia le voteremo, ma noi siamo liberi da ora: sulla relazione di Bonafede sulla giustizia, voteremo contro. E mi chiedo: ma come faranno?”, diceva il leader Iv ieri. Il voto su Bonafede ci sarà ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Avanti con il percorso di rafforzamento della maggioranza e di scrittura del nuovo patto di legislatura. È quanto avrebbero concordato i capi delegazione e leader dei partiti di, nel vertice in videoconferenza con il premier Giuseppe Conte. Nella riunione, a quanto viene riferito, non si sarebbe indicato un termine per concludere questo processo. Una tempistica viene però dalla decisione di Italia Viva di votare contro il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. “Certo che voteremo contro la relazione di Bonafede. Abbiamo pazientato anche troppo...” fa sapere Luciano Nobili confermando quanto detto ieri sera da Matteo Renzi. “Se c’è da votare cose per il bene dell’Italia le voteremo, ma noi siamo liberi da ora: sulla relazione di Bonafede sulla giustizia, voteremo contro. E mi chiedo: ma come faranno?”, diceva il leader Iv ieri. Il voto su Bonafede ci sarà ...

