Crisi di Governo | Renzi | “Dovevano asfaltarci | non hanno la maggioranza”

"Oggi Dovevano asfaltarci, non hanno maggioranza". A Porta a Porta è questo il commento del senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, in merito all'esito della votazione al Senato dopo l'intervento del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La fiducia è stata infatti ottenuta con 156 sì alla fiducia, i 'no' sono stati 140, 16 gli astenuti. "Conte pensa di andare avanti con una striminzita maggioranza alla Camera e una non maggioranza al Senato, insomma non hanno i numeri" ha aggiunto Renzi.

