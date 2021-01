Crisi di governo, Polverini: 'Forza Italia ormai è sovranista. Lotti ed io? È giovane e bello ma parliamo solo di politica' (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Come li prende? 'Non li sento e non li leggo. Ho avuto un rapporto con Berlusconi e con Gianni Letta, con cui ho parlato dieci minuti fa, che prescindeva dal partito'. Ora che è dall'altra parte, si ... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Come li prende? 'Non li sento e non li leggo. Ho avuto un rapporto con Berlusconi e con Gianni Letta, con cui ho parlato dieci minuti fa, che prescindeva dal partito'. Ora che è dall'altra parte, si ...

GiuseppeConteIT : Il Governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza. L'It… - Rinaldi_euro : Un ?@borghi_claudio? monumentale!!! BORGHI: ANDRETE VIA DAL GOVERNO SOLO QUANDO AVRETE DISTRUTTO TUTTO - matteosalvinimi : #Salvini: Che triste pagina di storia. Per arrivare a 161 prometteranno altre 5 poltrone? Per me la lealtà e la coe… - Quinta00876879 : RT @GiuseppeConteIT: Il Governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza. L'Itali… - giannileft : -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi governo Crisi di governo, Pd-M5S: meglio dimissioni e poi il ter. Oggi possibile informativa al Colle Il Messaggero Crisi di governo, Mastella con M5S: «Macchina del fango contro di me»

«La doppia morale di certi miei colleghi è assurda», dice Sandra Mastella, senatrice del gruppo misto, che annuncia il voto di fiducia a Conte. Non certo un ...

Costruttori, badanti, sanificatori. Così Giuseppe Conte sopravvive a se stesso

Il premier promette di tutto a tutti, ma non supera la soglia dei 156 sì al Senato. Renzi resta isolato. La crisi cominciata come «incomprensibile» si svela modesta. Colpi d'ala, zero. Rinforzi potreb ...

«La doppia morale di certi miei colleghi è assurda», dice Sandra Mastella, senatrice del gruppo misto, che annuncia il voto di fiducia a Conte. Non certo un ...Il premier promette di tutto a tutti, ma non supera la soglia dei 156 sì al Senato. Renzi resta isolato. La crisi cominciata come «incomprensibile» si svela modesta. Colpi d'ala, zero. Rinforzi potreb ...