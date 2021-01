Crisi di governo, Polverini: «Forza Italia ormai è sovranista. Lotti ed io? È giovane e bello ma parliamo solo di politica» (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Strappo da Forza Italia. Ma anche love story. Che giornatona per Renata Polverini. «Lei dice?». Ma certo. Rompe un lungo amore politico con Berlusconi ma c?è... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Strappo da. Ma anche love story. Che giornatona per Renata. «Lei dice?». Ma certo. Rompe un lungo amore politico con Berlusconi ma c?è...

GiuseppeConteIT : Il Governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza. L'It… - matteosalvinimi : #Salvini: Che triste pagina di storia. Per arrivare a 161 prometteranno altre 5 poltrone? Per me la lealtà e la coe… - matteosalvinimi : #Salvini: Purtroppo i dati dicono che Italia è tra Paesi G20 con i dati peggiori su morti e crisi economica. Chi sa… - EneB01 : RT @amaricord: Renzi ha causato una crisi di governo e poi al momento del voto si è astenuto NON SEI UN CLOWN SEI IL CIRCO INTERO - giacomozuliane : RT @cgilnazionale: “I costruttori vanno cercati nel Paese. Il Governo ora convochi le parti sociali per proseguire il lavoro che la crisi h… -