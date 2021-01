Crisi di governo, il piano di Conte: allargare la maggioranza, altrimenti si va a casa (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo la fiducia ottenuta con 156 voti per il premier è il momento di trovare nuovi rinforzi entro due settimane Leggi su corriere (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo la fiducia ottenuta con 156 voti per il premier è il momento di trovare nuovi rinforzi entro due settimane

matteosalvinimi : #Salvini: Che triste pagina di storia. Per arrivare a 161 prometteranno altre 5 poltrone? Per me la lealtà e la coe… - matteosalvinimi : #Salvini: Purtroppo i dati dicono che Italia è tra Paesi G20 con i dati peggiori su morti e crisi economica. Chi sa… - Rinaldi_euro : Un ?@borghi_claudio? monumentale!!! BORGHI: ANDRETE VIA DAL GOVERNO SOLO QUANDO AVRETE DISTRUTTO TUTTO - AretusaMoro : RT @AStramezzi: Anche se è andato in onda a ora tarda, causa crisi di Governo, spero sia passato il messaggio che tutti i pazienti Covid-19… - pinocozzolipoli : RT @Nonha_stata: Non è che uno sta con Conte o con Renzi, è che c’è una pandemia, un piano ecomico da presentare in tempi brevi, e se propr… -