Crisi di governo e ascolti tv, quanti italiani hanno seguito dirette e talk? E c’è anche il “caso” CartaBianca (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il voto al Senato arriva in un giorno in cui la tv è invasa dai talk show, favorendo la copertura informativa di Rai3 con CartaBianca, Rete4 con Fuori dal Coro e La7 con DiMartedì. Non solo Berlinguer, Giordano e Floris perché Rai1, come immaginabile, ha trasmesso uno speciale del Tg1 con la conduzione di Francesco Giorgino. A completare la squadra le all news: SkyTg24, Tgcom24 e RaiNews24. A sorprendere però è la decisione di Rai3 che ha scelto di penalizzare il talk show condotto da Bianca Berlinguer facendo slittare la partenza alle 21.50 con i competitor già in onda e, dunque, avvantaggiati. La rete diretta da Franco Di Mare ha trasmesso la lunga seduta live da Palazzo Madama, coperta televisivamente da Rai Parlamento già dalle 19.55. Operazione forse poco televisiva, probabilmente obbligata per il servizio pubblico che doveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il voto al Senato arriva in un giorno in cui la tv è invasa daishow, favorendo la copertura informativa di Rai3 con, Rete4 con Fuori dal Coro e La7 con DiMartedì. Non solo Berlinguer, Giordano e Floris perché Rai1, come immaginabile, ha trasmesso uno speciale del Tg1 con la conduzione di Francesco Giorgino. A completare la squadra le all news: SkyTg24, Tgcom24 e RaiNews24. A sorprendere però è la decisione di Rai3 che ha scelto di penalizzare ilshow condotto da Bianca Berlinguer facendo slittare la partenza alle 21.50 con i competitor già in onda e, dunque, avvantaggiati. La rete diretta da Franco Di Mare ha trasmesso la lunga seduta live da Palazzo Madama, coperta televisivamente da Rai Parlamento già dalle 19.55. Operazione forse poco televisiva, probabilmente obbligata per il servizio pubblico che doveva ...

GiuseppeConteIT : Il Governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza. L'It… - matteosalvinimi : #Salvini: Che triste pagina di storia. Per arrivare a 161 prometteranno altre 5 poltrone? Per me la lealtà e la coe… - matteosalvinimi : #Salvini: Purtroppo i dati dicono che Italia è tra Paesi G20 con i dati peggiori su morti e crisi economica. Chi sa… - d_olindo : RT @GiuseppeConteIT: Il Governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza. L'Itali… - JohnHard3 : RT @amaricord: Renzi ha causato una crisi di governo e poi al momento del voto si è astenuto NON SEI UN CLOWN SEI IL CIRCO INTERO -