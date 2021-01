Crisi di governo, Conte atteso al Quirinale alle 18.30 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo la risicata fiducia ottenuta al Senato, il premier Giuseppe Conte dovrebbe salire al Quirinale per chiarire i nuovi numeri che sostengono la maggioranza. L’incontro potrebbe avvenire già oggi, mercoledì 20 gennaio, alle 18.30. Nel primo pomeriggio è andato in scena il vertice di maggioranza, convocato da Conte, da cui è emersa la volontà di “andare avanti con il percorso di rafforzamento della maggioranza e di scrittura del nuovo patto di legislatura”. Alla riunione, durata circa tre ore, hanno partecipato Vito Crimi e Alfonso Bonafede del M5S, Nicola Zingaretti e Dario Franceschini del Pd e Roberto Speranza per Leu. “È stato evitato un salto nel buio”, ha detto il segretario dem Zingaretti. “Ora bisogna gestire il piano vaccinale, riscuotere il Recovery e concentrarci sui problemi degli italiani”. “Oggi i ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo la risicata fiducia ottenuta al Senato, il premier Giuseppedovrebbe salire alper chiarire i nuovi numeri che sostengono la maggioranza. L’incontro potrebbe avvenire già oggi, mercoledì 20 gennaio,18.30. Nel primo pomeriggio è andato in scena il vertice di maggioranza, convocato da, da cui è emersa la volontà di “andare avanti con il percorso di rafforzamento della maggioranza e di scrittura del nuovo patto di legislatura”. Alla riunione, durata circa tre ore, hanno partecipato Vito Crimi e Alfonso Bonafede del M5S, Nicola Zingaretti e Dario Franceschini del Pd e Roberto Speranza per Leu. “È stato evitato un salto nel buio”, ha detto il segretario dem Zingaretti. “Ora bisogna gestire il piano vaccinale, riscuotere il Recovery e concentrarci sui problemi degli italiani”. “Oggi i ...

GiuseppeConteIT : Il Governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza. L'It… - matteosalvinimi : #Salvini: Che triste pagina di storia. Per arrivare a 161 prometteranno altre 5 poltrone? Per me la lealtà e la coe… - mante : Il vantaggio oratorio di Salvini è che alla Sagra dello Zampone, all’aperitivo in bermuda al Papeete o al Senato du… - icallhnz : Mia nonna mi ha chiesto di spiegarle la situazione inerente ala crisi di governo. Io ho preso il telefono, l'ho mes… - prestia_fabio : RT @GiuseppeConteIT: Il Governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza. L'Itali… -