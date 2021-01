Crisi di governo: archiviato il disegno renziano, ora serve una svolta per questo paese (Di mercoledì 20 gennaio 2021) di Riccardo Mastrorillo Il paese in questi due giorni è rimasto sospeso in attesa. Mai come oggi l’attenzione degli italiani è stata rivolta, con apprensione, verso i Palazzi della politica, nell’attesa di capire fino a che punto l’impeto nichilista potesse spingersi, abbiamo visto scontrarsi nelle aule, un tempo calcate da prestigiosi politici, diverse, consentiteci, mediocri visioni di politica. Ammiccando ai fasti passati della così detta “Prima Repubblica” Matteo Renzi ha provato a creare le condizioni per un logoramento del governo Conte, con l’obiettivo di promuovere un nuovo ministero, con magari un politico di lungo corso, navigato ed esperto, cresciuto nella scuola politica dell’intramontabile “balena bianca”, cioè la democrazia cristiana. Non sappiamo quanto questo suo disegno avesse una sponda di complicità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) di Riccardo Mastrorillo Ilin questi due giorni è rimasto sospeso in attesa. Mai come oggi l’attenzione degli italiani è stata rivolta, con apprensione, verso i Palazzi della politica, nell’attesa di capire fino a che punto l’impeto nichilista potesse spingersi, abbiamo visto scontrarsi nelle aule, un tempo calcate da prestigiosi politici, diverse, consentiteci, mediocri visioni di politica. Ammiccando ai fasti passati della così detta “Prima Repubblica” Matteo Renzi ha provato a creare le condizioni per un logoramento delConte, con l’obiettivo di promuovere un nuovo ministero, con magari un politico di lungo corso, navigato ed esperto, cresciuto nella scuola politica dell’intramontabile “balena bianca”, cioè la democrazia cristiana. Non sappiamo quantosuoavesse una sponda di complicità ...

