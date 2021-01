Crescono ancora i contagi di Coronavirus in Italia, ma calano i morti. Sale il tasso di positività (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Crescono ancora i contagi di Coronavirus in Italia, ma calano i morti. È in sintesi, quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. In cifre, sono 13.571 i nuovi casi e 524 i decessi avvenuti nelle ultime 24 ore. Complessivamente da inizio pandemia le vittime in Italia sono state 83.681. Continua a scendere il numero degli attualmente positivi, oggi sono 523.553, 11.971 meno di ieri. Nelle ultime 24 ore Sale invece di 25.015 unità il numero dei guariti. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati complessivamente 279.762 test. Ieri erano stati 254.070. Oggi il tasso di positività è del 4,9,% (ieri 4,1%). Complessivamente da inizio pandemia sono state testate 16.102.034 persone.Il ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 20 gennaio 2021)diin, ma. È in sintesi, quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. In cifre, sono 13.571 i nuovi casi e 524 i decessi avvenuti nelle ultime 24 ore. Complessivamente da inizio pandemia le vittime insono state 83.681. Continua a scendere il numero degli attualmente positivi, oggi sono 523.553, 11.971 meno di ieri. Nelle ultime 24 oreinvece di 25.015 unità il numero dei guariti. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati complessivamente 279.762 test. Ieri erano stati 254.070. Oggi ildiè del 4,9,% (ieri 4,1%). Complessivamente da inizio pandemia sono state testate 16.102.034 persone.Il ...

