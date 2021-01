“Credo nelle apparizioni della Madonna”: il Ct Roberto Mancini e il suo rapporto con Medjugorje nato da un sogno (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Prima puntata di ‘Ti Sento’, nuovo programma di Pierluigi Diaco nella seconda serata di Rai2. E tra gli ospiti della prima puntata c’è stato il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini. Un Roberto Mancini che si è raccontato a 360°, parlando per una volta non di calcio ma di altri aspetti legati alla sua vita privata, dai ricordi di infanzia al proprio rapporto con la fede. Partendo proprio dai ricordi di infanzia, evocati dal suono di una campanella, Mancini ha raccontato il proprio rapporto con una maestra cui era molto legato: “Si chiamava Anna Maria Bevilacqua. Io ero un po’ vivace quando ero piccolo e quindi a scuola qualche volta creavo qualche problema, durante le lezioni… Ero poco attento o magari ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Prima puntata di ‘Ti Sento’, nuovo programma di Pierluigi Diaco nella seconda serata di Rai2. E tra gli ospitiprima puntata c’è stato il commissario tecnicoNazionale. Unche si è raccontato a 360°, parlando per una volta non di calcio ma di altri aspetti legati alla sua vita privata, dai ricordi di infanzia al propriocon la fede. Partendo proprio dai ricordi di infanzia, evocati dal suono di una campanella,ha raccontato il propriocon una maestra cui era molto legato: “Si chiamava Anna Maria Bevilacqua. Io ero un po’ vivace quando ero piccolo e quindi a scuola qualche volta creavo qualche problema, durante le lezioni… Ero poco attento o magari ...

RadiocorriereTv : 'Credo nelle due cose per cui vedo le persone morire: la fame e l'amore' Dal #25gennaio su @RaiUno in arrivo… - Raiofficialnews : 'Credo nelle due cose per cui vedo le persone morire: la fame e l'amore'. Tratto dai romanzi di @MdGOfficial,… - FQMagazineit : Roberto Mancini: “Credo nelle apparizioni della Madonna. Vado spesso a Medjugorje a parlare coi veggenti” - DamianoOppici : @FartFromAmerika Il complottismo di ieri è la verità di oggi. Il complottismo di oggi è la verità di domani. Non s… - SimoneRinciari : Credo vada seriamente preso in considerazione il ruolo estremamente divisivo che giocano le #BigTech companies nell… -

Ultime Notizie dalla rete : Credo nelle Roberto Mancini: “Credo nelle apparizioni della Madonna. Vado spesso a Medjugorje a parlare coi… Il Fatto Quotidiano