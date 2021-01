Covid, stato di emergenza prorogato al 30 aprile 2021: delibera CdM in GU (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Lo stato di emergenza sanitaria viene prorogato al 30 aprile 2021. La delibera del Consiglio dei Ministri è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Lodisanitaria vieneal 30. Ladel Consiglio dei Ministri è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio. L'articolo .

Il governo italiano ha attivato l’Avvocatura Generale dello Stato per valutare quali azioni legali intraprendere contro il rallentamento delle forniture di vaccino Pfizer. Lo apprende l’AGI da fonti d ...

Coronavirus a Messina, tre i morti nelle ultime 24 ore. Deceduto un altro operatore di MessinaServizi

Continua a salire il numero dei ricoveri a Messina. E continua ad aggiornarsi il tragico dato delle vittime. Due quelle registrate ufficialmente nelle ultime 24 ore, alle quali se ne aggiunge una terz ...

Il governo italiano ha attivato l'Avvocatura Generale dello Stato per valutare quali azioni legali intraprendere contro il rallentamento delle forniture di vaccino Pfizer. Lo apprende l'AGI da fonti d ...