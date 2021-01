Covid, Oms: “Variante inglese diffusa in almeno 60 Paesi” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – Sono almeno 60, 10 in più rispetto allo scorso 12 gennaio, i Paesi in cui, stando ai dati della scorsa settimana, si è già diffusa la Variante britannica del nuovo coronavirus. È quanto ha fatto sapere l’Organizzazione mondiale della Sanità lanciando un allarme sulla velocità di diffusione di questa mutazione del virus. A preoccupare è anche la Variante sudafricana, che, come quella inglese, è molto più contagiosa del virus originale SARS-CoV-2, si diffonde più lentamente e – come si legge nel rapporto epidemiologica settimanale dell’Oms – è presente in 23 Paesi e territori, 3 in più rispetto al 12 gennaio. In un quadro che vede il virus continuare a mutare per cercare di sopravvivere e di diffondersi il più possibile rimane l’incognita dell’efficacia ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – Sono60, 10 in più rispetto allo scorso 12 gennaio, iin cui, stando ai dati della scorsa settimana, si è giàlabritannica del nuovo coronavirus. È quanto ha fatto sapere l’Organizzazione mondiale della Sanità lanciando un allarme sulla velocità di diffusione di questa mutazione del virus. A preoccupare è anche lasudafricana, che, come quella, è molto più contagiosa del virus originale SARS-CoV-2, si diffonde più lentamente e – come si legge nel rapporto epidemiologica settimanale dell’Oms – è presente in 23e territori, 3 in più rispetto al 12 gennaio. In un quadro che vede il virus continuare a mutare per cercare di sopravvivere e di diffondersi il più possibile rimane l’incognita dell’efficacia ...

