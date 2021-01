Covid Milano, il bollettino di oggi 20 gennaio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Milano, 20 gennaio 2021 - Dopo aver presentato ricorso al Tar del Lazio contro l'ordinanza che ha collocato la Lombardia nella zona rossa, la Regione è in attesa del responso, che potrebbe ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 20 gennaio 2021), 202021 - Dopo aver presentato ricorso al Tar del Lazio contro l'ordinanza che ha collocato la Lombardia nella zona rossa, la Regione è in attesa del responso, che potrebbe ...

SkyTG24 : Covid Lombardia, Moratti: “Ripartizione vaccini anche in base al Pil della regione” - SkyTG24 : 'Vaccini in base al Pil? Mi cadono le braccia', il sindaco di #Milano Sala risponde così alla proposta della vice p… - SkyTG24 : Covid, Sala: 'Vaccini in base al Pil? Mi cadono le braccia' - giornaleradiofm : Covid: ricorso Lombardia, 'zona rossa illegittima': (ANSA) - MILANO, 20 GEN - 'Per quanto non sia certamente intenz… - Segnale_Orario : RT @MD___House: Sarei curioso di leggere almeno una delle 44 pubblicazioni che Il Naomo del San Raffaele ha redatto sul Covid, perché non c… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Milano Covid, Galli: "La terza ondata? Non ci sono segnali" IL GIORNO Autostrade liguri: un nuovo "tavolo" per confrontarsi con enti e associazioni

Si è tenuta stamane una riunione di aggiornamento dello stato di programmazione degli interventi per il potenziamento e l’ammodernamento della rete ligure, anche ai fini di garantire la massima sicure ...

Lavoratore ruba due pagnotte destinate al macero per sfamare la famiglia: licenziato in tronco

Licenziato per aver portato a casa due pagnotte di pane destinate al macero nel forno in cui lavorava, accade a Roma, in un panificio artigianale.

Si è tenuta stamane una riunione di aggiornamento dello stato di programmazione degli interventi per il potenziamento e l’ammodernamento della rete ligure, anche ai fini di garantire la massima sicure ...Licenziato per aver portato a casa due pagnotte di pane destinate al macero nel forno in cui lavorava, accade a Roma, in un panificio artigianale.