Covid, le ultime notizie di oggi. Vaccino, Arcuri: "Pronti ad azioni legali contro Pfizer"

Covid, le ultime notizie di oggi (20 gennaio 2021) in Italia e nel mondo – L'Italia supera la soglia delle 80mila vittime per la pandemia di Covid 19. E anche nel mondo la diffusione dei contagi da Coronavirus non accenna a placarsi. Prosegue la campagna di vaccinazione, ormai entrata nel vivo nel nostro Paese. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, mercoledì 20 gennaio 2021, aggiornate in tempo reale:

Ore 07.00 – Vaccino, Arcuri: "Pronti ad azioni legali contro Pfizer"

