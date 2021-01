Covid, la bozza del nuovo piano pandemico: salta la comparazione tra pazienti (Di giovedì 21 gennaio 2021) Le modifiche riguardano anche la parte sugli aspetti etici, completamente riscritta dopo le polemiche seguite alla prima versione. "Tutelare la dignità di tutti, in base alle condizioni cliniche, non alle probabilità di sopravvivenza" Leggi su repubblica (Di giovedì 21 gennaio 2021) Le modifiche riguardano anche la parte sugli aspetti etici, completamente riscritta dopo le polemiche seguite alla prima versione. "Tutelare la dignità di tutti, in base alle condizioni cliniche, non alle probabilità di sopravvivenza"

