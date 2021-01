Covid Juventus, UFFICIALE: Cuadrado negativo, il comunicato del club (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Covid Juventus – Giornata importante per la Juventus. Oggi sfida importantissima di Supercoppa italiana contro il Napoli di Gattuso. I bianconeri scenderanno in campo alle 21.00 al Mapei Stadium. Pirlo però dovra fare a meno di molti giocatori importanti, Dybala e Demiral ko per infortunio mentre De Ligt e Alex Sandro sono positivi al Covid. Buone notizie per Cuadrado che poco fa è risultato negativo al tampone. Covid Juventus, Cuadrado negativo: il comunicato Juan Cuadrado è tornato. Il colombiano è risultato negativo al tampone, dopo più di 10 giorni di positività. L’esterno incredibilmente sarà incluso nella lista dei convocati per Reggio Emilia e questa sera potrà ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 20 gennaio 2021)– Giornata importante per la. Oggi sfida importantissima di Supercoppa italiana contro il Napoli di Gattuso. I bianconeri scenderanno in campo alle 21.00 al Mapei Stadium. Pirlo però dovra fare a meno di molti giocatori importanti, Dybala e Demiral ko per infortunio mentre De Ligt e Alex Sandro sono positivi al. Buone notizie perche poco fa è risultatoal tampone.: ilJuanè tornato. Il colombiano è risultatoal tampone, dopo più di 10 giorni di positività. L’esterno incredibilmente sarà incluso nella lista dei convocati per Reggio Emilia e questa sera potrà ...

