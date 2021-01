Covid Italia, oggi 13.571 contagi e 524 morti: il bollettino (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sono 13.571 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 20 gennaio, resi noti secondi i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 524 morti che portano il totale a 83.681 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di Covid-19. Diminuiscono i ricoveri nelle terapie intensive dove attualmente ci sono 2.461 persone (-26 da ieri). I guariti in totale sono 1.806.932 (+25.015), gli attualmente positivi 523.553 (-11.971 da ieri). Veneto – Torna a salire il numero dei nuovi contagi da coronavirus in Veneto, anche a fronte dell’alto numero di tamponi effettuati (44.314). Secondo il bollettino di oggi sono 1.359 i nuovi casi in 24 ore, (con un’incidenza del 3%), ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sono 13.571 ida coronavirus in, 20 gennaio, resi noti secondi i dati deldella Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 524che portano il totale a 83.681 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di-19. Diminuiscono i ricoveri nelle terapie intensive dove attualmente ci sono 2.461 persone (-26 da ieri). I guariti in totale sono 1.806.932 (+25.015), gli attualmente positivi 523.553 (-11.971 da ieri). Veneto – Torna a salire il numero dei nuovida coronavirus in Veneto, anche a fronte dell’alto numero di tamponi effettuati (44.314). Secondo ildisono 1.359 i nuovi casi in 24 ore, (con un’incidenza del 3%), ...

