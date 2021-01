Covid, in Italia 1.237.328 somministrazioni del vaccino (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – I vaccini somministrati in Italia sono 1.237.328. E' quanto emerge dal report reso noto dal governo e aggiornato alle 17.13 di oggi.Le persone che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose sono 7.595. Tra i vaccinati, 777.770 sono donne e 459.558 sono uomini. Per categoria, invece, si contano 734.136 somministrazioni a operatori sanitari e sociosanitari, 398.460 al personale non sanitario, 97.823 agli ospiti delle strutture residenziali e 6.909 agli over 80.Tra i territori, la provincia di Bolzano è quella con la migliore percentuale di dosi somministrate rispetto a quelle consegnate (93,7%), mentre la Calabria risulta ultima con il 52,3%.Ecco il dettaglio delle regioni: Abruzzo (59,6%), Basilicata (60%), Calabria (52,3%), Campania (88,2%), Emilia-Romagna (81,1%), Friuli Venezia Giulia (84,4%), Lazio (80,8%), Liguria (66,4%), ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – I vaccini somministrati insono 1.237.328. E' quanto emerge dal report reso noto dal governo e aggiornato alle 17.13 di oggi.Le persone che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose sono 7.595. Tra i vaccinati, 777.770 sono donne e 459.558 sono uomini. Per categoria, invece, si contano 734.136a operatori sanitari e sociosanitari, 398.460 al personale non sanitario, 97.823 agli ospiti delle strutture residenziali e 6.909 agli over 80.Tra i territori, la provincia di Bolzano è quella con la migliore percentuale di dosi somministrate rispetto a quelle consegnate (93,7%), mentre la Calabria risulta ultima con il 52,3%.Ecco il dettaglio delle regioni: Abruzzo (59,6%), Basilicata (60%), Calabria (52,3%), Campania (88,2%), Emilia-Romagna (81,1%), Friuli Venezia Giulia (84,4%), Lazio (80,8%), Liguria (66,4%), ...

matteosalvinimi : #Salvini: Conte è arrivato in aula dicendo che ha il governo migliore al mondo e ha risolto i problemi, ma i numeri… - fattoquotidiano : Senato, sulle misure anti-Covid prima capriola di Italia Viva. “Astensione”. Rosato l’altro ieri garantiva: “Le vot… - marcodimaio : Nessuno ha da festeggiare. C’è un dato di fatto: il governo non ha maggioranza assoluta. Si può decidere di proseg… - Aldosavar : RT @alebarbano: “Più morti di Covid? Da settembre a oggi gli stessi della Germania”, dice Conte in Senato. Falso! In assoluto e in rapporto… - OttaviDeborah : RT @erretti42: Senato, sulle misure anti-Covid prima capriola di Italia Viva. 'Astensione'. Rosato l'altro ieri garantiva: 'Le votiamo, sia… -