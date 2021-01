Covid in Campania, 42 decessi nel bollettino di oggi 20 gennaio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sono meno di mille i positivi di oggi in Campania secondo il bollettino dell’Unità di Crisi di oggi 20 gennaio 2021. I test effettuati nelle ultime 24 ore sono più di 15mila, di questi 1302 sono antigenici. Ci sono ancora 42 vittime da Covid, di cui 17 decedute nelle ultime 48 ore e 25 deceduti in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sono meno di mille i positivi diinsecondo ildell’Unità di Crisi di202021. I test effettuati nelle ultime 24 ore sono più di 15mila, di questi 1302 sono antigenici. Ci sono ancora 42 vittime da, di cui 17 decedute nelle ultime 48 ore e 25 deceduti in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Napoli – Confermato il trend in discesa in Campania per quanto riguarda i nuovi positivi al covid-19. L’Unità di Crisi regionale ha comunicato di aver processato oltre 15mila tamponi e di questi 968 h ...

