Covid, il Vaticano vaccina anche i senza fissa dimora: oggi la prima dose (Di mercoledì 20 gennaio 2021) . Sono in totale 25 le persone che vivono nei centri di assistenza dell’Elemosineria Apostolica La campagna di vaccinazione prosegue anche all’interno della Città del Vaticano. Lo stesso Papa Francesco si è sottoposto circa una settimana fa alla somministrazione della prima dose, al L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) . Sono in totale 25 le persone che vivono nei centri di assistenza dell’Elemosineria Apostolica La campagna dizione prosegueall’interno della Città del. Lo stesso Papa Francesco si è sottoposto circa una settimana fa alla somministrazione della, al L'articolo proviene da Inews.it.

vaticannews_it : #14gennaio #vaccinoCovid Prosegue la campagna vaccinale in Vaticano, iniziata la mattina di mercoledì 13 gennaio do… - TgLa7 : #Covid: Vaticano, vaccinati Papa Francesco e Ratzinger - PCattoretti : RT @agensir: Vaticano, un gruppo di circa 25 senza fissa dimora ospitati stabilmente dalle strutture dell’Elemosineria Apostolica ha ricevu… - Lorejournalist : RT @cjmimun: Questa mattina,mentre prosegue il piano di vaccinazione del Vaticano, un primo gruppo di circa 25 senza fissa dimora ospitati… - Lgiova66 : RT @Cinzia08959905: Perché Papà Francesco non è come la Moratti...???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Vaticano Vaticano, cardinale grave col Covid in clinica privata: la diocesi non gli paga le spese mediche Il Messaggero Papa Francesco salta il raduno di Ariccia, niente ritiro spirituale con la curia: rischio assembramenti

Città del Vaticano – Quest'anno niente esercizi spirituali. Il Covid ha fermato pure quelli: il Papa ha deciso di rinunciare alla settimana di ritiro assieme a cardinali, vescovi ...

Covid, il Vaticano vaccina anche i senza fissa dimora: oggi la prima dose

Covid, il Vaticano vaccina anche i senza fissa dimora: oggi la prima dose. Sono in totale 25 le persone che vivono nei centri di assistenza dell’Elemosineria Apostolica Covid, il Vaticano vaccina ...

Città del Vaticano – Quest'anno niente esercizi spirituali. Il Covid ha fermato pure quelli: il Papa ha deciso di rinunciare alla settimana di ritiro assieme a cardinali, vescovi ...Covid, il Vaticano vaccina anche i senza fissa dimora: oggi la prima dose. Sono in totale 25 le persone che vivono nei centri di assistenza dell’Elemosineria Apostolica Covid, il Vaticano vaccina ...