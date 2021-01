Covid | il bollettino di oggi | 13 571 nuovi casi e 524 morti | calano le intensive

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)20 gennaio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 13.571 idi positività al coronavirus e 524 inelle ultime 24 ore. 279.762 i tamponi processati da ieri, la percentuale di positivi è del 4,8%, in leggera risalita rispetto a ieri. (segue dopo la foto) I ricoverati in terapia intensiva sono 2.461 (-25 rispetto a ieri). In Emilia-Romagna altri 1.090e 64 decessi, in calo i ricoveri anche in intensiva Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 205.261di positività, 1.090 in più rispetto a ieri, su un totale di 20.646 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale deipositivi sul ...