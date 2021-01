Covid Germania, morto l’uomo che l’ha preso due volte (Di mercoledì 20 gennaio 2021) In Germania è morto un uomo che aveva contratto l’infezione da Coronavirus per la seconda volta. Lo hanno riferito le autorità sanitarie, secondo cui si tratterebbe del primo caso del genere nel Paese. l’uomo, 73 anni, residente nel land del Baden-Wuerrtemberg, aveva contratto il coronavirus una prima volta ad aprile e poi era risultato nuovamente positivo al Covid ai primi di gennaio. Altri due casi simili sono stati registrati nei mesi scorsi in Olanda e in Israele. Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Inun uomo che aveva contratto l’infezione da Coronavirus per la seconda volta. Lo hanno riferito le autorità sanitarie, secondo cui si tratterebbe del primo caso del genere nel Paese., 73 anni, residente nel land del Baden-Wuerrtemberg, aveva contratto il coronavirus una prima volta ad aprile e poi era risultato nuovamente positivo alai primi di gennaio. Altri due casi simili sono stati registrati nei mesi scorsi in Olanda e in Israele. Powered by WPeMatico

