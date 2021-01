Covid, famiglia stroncata dal virus: morti genitori e figlio in poche settimane (Di mercoledì 20 gennaio 2021) genitori e figlio della provincia di Venezia sono morti nel giro di meno di tre settimane, tutti contagiati e uccisi dal Covid In provincia di Venezia, il Covid ha segnato pesantemente una famiglia. Infatti nel giro di meno di tre settimane sono deceduti padre, madre e un figlio. Il figlio, Ivan Bosso, falconiere di 42 anni, L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di mercoledì 20 gennaio 2021)della provincia di Venezia sononel giro di meno di tre, tutti contagiati e uccisi dalIn provincia di Venezia, ilha segnato pesantemente una. Infatti nel giro di meno di tresono deceduti padre, madre e un. Il, Ivan Bosso, falconiere di 42 anni, L'articolo Curiosauro.

repubblica : Covid, in 20 giorni muoiono figlio, mamma e papà: la famiglia veneta distrutta dal virus - repubblica : Veneto, famiglia stroncata dal Covid in venti giorni: 'Ivan era sanissimo, mi ha detto: guarisco e torno. Invece è… - redazioneiene : Ivan Busso è morto il primo gennaio. Il giorno del suo funerale anche sua mamma 65enne è venuta a mancare. A distan… - LauraBerli : RT @LaStampa: La famiglia spazzata via dall’uragano Covid. Gina, Gianni e Ivan muoiono in venti giorni - NadiaMAI4 : RT @IshtarPerplessa: Più che altro... Non capisco i sostenitori di questo governo che hanno avuto o hanno o avranno Perdite in famiglia, o… -