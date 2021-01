Covid, Europa in ginocchio: lockdown prolungato in Germania. Gran Bretagna: 1600 morti in un giorno. Arriva il vaccino russo? (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La pandemia di Covid continua a mietere vittime senza sosta in tutta Europa. Se l’Italia è ritornata alla divisione in tre fasce di rischio (più la teorica nuova zona bianca), la Germania ha deciso di prolungare ancora il lockdown fino al 14 febbraio. Nella Repubblica federale resteranno chiusi ristoranti, negozi e attività del tempo libero. La Gran Bretagna fa i conti con oltre 1600 morti in 24 ore, malgrado che la campagna di vaccinazioni stia procedendo a ritmo serrato e siano ormai circa 4 milioni i cittadini “protetti” dalla somministrazioni delle dosi. Olanda, Scozia e la regione di Valencia Una strada angusta, quella delle chiusure settoriali e delle restrizioni, che continuano a perseguire anche altri Paesi. L’Olanda si prepara a una nuova ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La pandemia dicontinua a mietere vittime senza sosta in tutta. Se l’Italia è ritornata alla divisione in tre fasce di rischio (più la teorica nuova zona bianca), laha deciso di prolungare ancora ilfino al 14 febbraio. Nella Repubblica federale resteranno chiusi ristoranti, negozi e attività del tempo libero. Lafa i conti con oltrein 24 ore, malgrado che la campagna di vaccinazioni stia procedendo a ritmo serrato e siano ormai circa 4 milioni i cittadini “protetti” dalla somministrazioni delle dosi. Olanda, Scozia e la regione di Valencia Una strada angusta, quella delle chiusure settoriali e delle restrizioni, che continuano a perseguire anche altri Paesi. L’Olanda si prepara a una nuova ...

matteosalvinimi : Un milione di agricoltori italiani presi in giro dal governo, nel 'Recovery Plan' previsti meno di 2 miliardi nei p… - Mov5Stelle : Ancora Primi In Europa: Somministrate In Italia Oltre 1 Milione Di Dosi Di Vaccini Contro il Covid Il nostro Paese… - TgLa7 : Il laboratorio americano della #Pfizer ha avvertito che dalla prossima settimana ci sarà un calo nelle consegne di… - metalblanco1991 : @gabelmanu @GiuseppeConteIT Quella che tu chiami credibilità io vedo servilismo nei confronti dell'Europa che non c… - dettofred : Notizie dal mondo reale. Brescia, la seconda città italiana più colpita nella prima ondata di Covid-19, è in testa… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Europa Covid: von der Leyen, ora Usa si uniscano a sforzi Ue ANSA Nuova Europa Si alzano i toni tra Salvini e Bianca Berlinguer sul caso Pfizer: “Voglio rispondere senza che lei urli”

Discussione accesa tra Salvini e Bianca Berlinguer sul caso Pfizer e sul taglio della fornitura sui vaccini Covid qui in Italia ...

Covid, in Sicilia 11.400 vaccini in meno dopo il taglio delle dosi Pfizer

Catania. La Sicilia ha pensato pure di fare da sé. Il timore che la campagna di vaccinazioni, fra ritardi di Pfizer e caos nazionale, diventi un flop è fondato. A tal punto che la Regione non fa più m ...

Discussione accesa tra Salvini e Bianca Berlinguer sul caso Pfizer e sul taglio della fornitura sui vaccini Covid qui in Italia ...Catania. La Sicilia ha pensato pure di fare da sé. Il timore che la campagna di vaccinazioni, fra ritardi di Pfizer e caos nazionale, diventi un flop è fondato. A tal punto che la Regione non fa più m ...