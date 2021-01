Covid: dimesso il medico positivo dopo il vaccino (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sondalo (Sondrio), 20 gennaio 2020 - Il dottor Demetrio Viglianisi, nel pomeriggio di lunedì, è stato dimesso dall'ospedale "Morelli" e ha potuto fare ritorno a casa. Nella struttura sanitaria era ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sondalo (Sondrio), 20 gennaio 2020 - Il dottor Demetrio Viglianisi, nel pomeriggio di lunedì, è statodall'ospedale "Morelli" e ha potuto fare ritorno a casa. Nella struttura sanitaria era ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid dimesso Daniele Egidi, l'ex 'negazionista del Covid' dimesso: "Mi sento come se avessi 80 anni" il Resto del Carlino Cento anni, super-nonna sconfigge il Covid

La storia di speranza di Vanda: dopo il figlio anche lei ha contratto il virus senza avere particolari conseguenze. Pochi giorni in ospedale ...

Covid: dopo la guarigione, la riabilitazione

Tornare ad una vita normale dopo aver contratto il virus non è così scontato. Come gestire la situazione post malattia.

