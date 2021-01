Covid, confermato il calo di positivi in Campania: 42 decessi registrati (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – confermato il trend in discesa in Campania per quanto riguarda i nuovi positivi al Covid-19. L’Unità di Crisi regionale ha comunicato di aver processato oltre 15mila tamponi e di questi 968 hanno fornito esito positivo (835 asintomatici e 68 sintomatici). L’incidenza è pari al 6,3%. Purtroppo il dato negativo è rappresento ancora dai decessi, nelle ultime 48 ore ne sono stati registrati altri 42 che portano il totale delle morti a quota 3.471. Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 968 (di cui 65 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 835 Sintomatici: 68 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare Tamponi del giorno: 15.343 (di cui ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –il trend in discesa inper quanto riguarda i nuovial-19. L’Unità di Crisi regionale ha comunicato di aver processato oltre 15mila tamponi e di questi 968 hanno fornito esito positivo (835 asintomatici e 68 sintomatici). L’incidenza è pari al 6,3%. Purtroppo il dato negativo è rappresento ancora dai, nelle ultime 48 ore ne sono statialtri 42 che portano il totale delle morti a quota 3.471. Questo il bollettino di oggi:del giorno: 968 (di cui 65 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 835 Sintomatici: 68 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai solial tampone molecolare Tamponi del giorno: 15.343 (di cui ...

