Covid | altri 524 morti in Italia Galli | “Presto per cantare vittoria”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Siamo in una situazione abbastanza statica“, a descrivere così l’attuale emergenza sanitaria per il Coronavirus inoggi è il direttore del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, Massimo. Gli ultimi aggiornamenti sulla situazione legata al virus innel bollettino del 20 gennaio.-19: il bollettino del 20 gennaio Arrivano puntualmente anche oggi tutti gli aggiornamenti e i numeri che descrivono l’andamento dell’epidemia di Coronavirus in. Preoccupante la crescita di ieri del numero dei, tornato oltre i 600 in 24 ore. Numero che, nell’odierna giornata del 20 gennaio, si stabilizza poco sotto: 524 le vittime per il Coronavirus registrate nelle ultime 24 ore; 13.571 i nuovi casi di contagio a fronte di 279.762 nuovi ...