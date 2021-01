Covid-19, tamponi rapidi nelle scuole del Siracusano nel prossimo weekend (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Gruppo Covid del Dipartimento di Prevenzione medico dell'Asp di Siracusa, in accordo con i sindaci dei Comuni montani e i dirigenti scolastici, ha programmato due giornate dedicate alla esecuzione dei tamponi rapidi per la ricerca del Covid-19 agli alunni e al personale scolastico delle scuole primarie e secondarie di primo grado dei comuni di Buccheri, Buscemi, Cassaro e Ferla, zona montana del Siracusano. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Gruppodel Dipartimento di Prevenzione medico dell'Asp di Siracusa, in accordo con i sindaci dei Comuni montani e i dirigenti scolastici, ha programmato due giornate dedicate alla esecuzione deiper la ricerca del-19 agli alunni e al personale scolastico delleprimarie e secondarie di primo grado dei comuni di Buccheri, Buscemi, Cassaro e Ferla, zona montana del. L'articolo .

