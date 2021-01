Covid -19, Capua: “Non è prioritario vaccinare gli insegnanti perché non sono quelli che vanno a finire in ospedale” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Secondo la virologa Ilaria Capua gli insegnanti possono aspettare per il vaccino: "Non sono prioritari". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Secondo la virologa Ilariagliposaspettare per il vaccino: "Nonprioritari". L'articolo .

La7tv : #dimartedi La virologa Ilaria Capua ospite di Giovanni Floris: 'Non credo che in questo momento sia prioritario vac… - La7tv : #dimartedi Covid, Ilaria #Capua: 'Il virus approfitta di ogni spazio che non gli diamo per fregarsene delle orrende… - fattoquotidiano : Covid, Ilaria Capua su La7: “Fine della pandemia? Se la campagna vaccinale va bene, non prima del 2023. Ora ci vuol… - orizzontescuola : Covid -19, Capua: “Non è prioritario vaccinare gli insegnanti perché non sono quelli che vanno a finire in ospedale” - liamazzola : RT @La7tv: #dimartedi La virologa Ilaria Capua ospite di Giovanni Floris: 'Non credo che in questo momento sia prioritario vaccinare gli in… -