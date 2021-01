Covid-19, bollettino 20 gennaio: 13.571 contagiati e 524 morti (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Covid-19, ecco il nuovo aggiornamento nazionale. Rispetto al bollettino del 19 gennaio, sale il numero dei contagi ma scende quello dei decessi Covid-19, ecco il nuovo bollettino fornito direttamente dalla Protezione Civile. Arrivano notizie preoccupanti rispetto a ieri sul fronte nazionale. Il numero relativo ai nuovi contagi cala ed è di 13.571: ieri erano 10.497. Cala leggermente anche L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021)-19, ecco il nuovo aggiornamento nazionale. Rispetto aldel 19, sale il numero dei contagi ma scende quello dei decessi-19, ecco il nuovofornito direttamente dalla Protezione Civile. Arrivano notizie preoccupanti rispetto a ieri sul fronte nazionale. Il numero relativo ai nuovi contagi cala ed è di 13.571: ieri erano 10.497. Cala leggermente anche L'articolo proviene da Inews.it.

