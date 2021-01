Covid | 13 571 nuovi casi e 524 morti Tasso di positività al 4 | 85%

Agenzia_Ansa : Covid: 13.571 positivi e 524 vittime nelle ultime 24 ore. Eseguiti 279.762 test, il tasso di positività sale al 4,9… - Adnkronos : ++#CovidItalia, oggi 13.571 contagi e 524 morti: il bollettino++ - immediatonet : ?? #Covid: i nuovi casi sono 13.571, i morti 524. Tasso di positività al 4,85%. Calano terapie intensive e ricoveri… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Covid: 13.571 positivi e 524 vittime nelle ultime 24 ore. Eseguiti 279.762 test, il tasso di positività sale al 4,9%. #AN… - giornaleradiofm : Covid: calano ancora terapie intensive e ricoveri, 524 morti: (ANSA) - ROMA, 20 GEN - Sono 13.571 i test positivi a… -

ROME, JAN 20 - There have been 13,571 new COVID-19 positives, and 524 victims, in the last 24 hours, the health ministry said Wednesday. That compares with 10,497 new cases and 603 new deaths Tuesday.In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 13.571 nuovi casi di coronavirus su 279.762 tamponi effettuati, tra molecolari e antigenici. I morti sono stati 525, che portano così il totale del pe ...