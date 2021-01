"Così fan tutte", la Scala riparte dallo streaming (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo una prima d'eccezione con l'evento 'A riveder le stelle', visto da più di 2 milioni e mezzo di spettatori, il Teatro alla Scala di Milano riaccende le luci del proprio palcoscenico con l'opera di ... Leggi su giornaledellospettacolo.globalist (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo una prima d'eccezione con l'evento 'A riveder le stelle', visto da più di 2 milioni e mezzo di spettatori, il Teatro alladi Milano riaccende le luci del proprio palcoscenico con l'opera di ...

RaiCultura : 'Così fan tutte' di Mozart torna al @teatroallascala, con l’allestimento di Michael Hampe, ripreso da Lorenza Canti… - teatroallascala : The opera returns to La Scala with Mozart’s masterpiece Così fan tutte conducted by Giovanni Antonini. In the main… - teatroallascala : Rehearsals are underway for Mozart’s Così fan tutte conducted by Giovanni Antonini with Michael Hampe’s staging rev… - didier_darnis : Teodor Currentzis - Teodor Currentzis records Così fan tutte - noel17128173 : @LuluMar02004752 Ragazzi ma posso farvi una domanda seria? Sapete per caso se Francesca faceva questo genere di dir… -

