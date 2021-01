Cos’è e come si riconosce la lingua COVID, il nuovo sintomo dell’infezione da coronavirus (Di mercoledì 20 gennaio 2021) . Grazie al progetto di ricerca ZOE COVID Symptom Study, basato su un’applicazione nella quale i pazienti segnalano i sintomi del contagio da coronavirus SARS-CoV-2, il professor Tim Spector del King’s College di Londra ha descritto la “lingua COVID”, un nuovo possibile sintomo della COVID-19. Ecco come si manifesta. Pur essendo un virus respiratorio, il coronavirus SARS-CoV-2 scatena un’infezione (chiamata COVID-19) che può colpire praticamente ogni organo e tessuto del nostro organismo, sia direttamente che indirettamente, ad esempio attraverso i coaguli di sangue e la famigerata “tempesta di citochine”. Da quando medici e scienziati la stanno studiando sono molteplici i segni e i sintomi associati alla patologia, ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 20 gennaio 2021) . Grazie al progetto di ricerca ZOESymptom Study, basato su un’applicazione nella quale i pazienti segnalano i sintomi del contagio daSARS-CoV-2, il professor Tim Spector del King’s College di Londra ha descritto la “”, unpossibiledella-19. Eccosi manifesta. Pur essendo un virus respiratorio, ilSARS-CoV-2 scatena un’infezione (chiamata-19) che può colpire praticamente ogni organo e tessuto del nostro organismo, sia direttamente che indirettamente, ad esempio attraverso i coaguli di sangue e la famigerata “tempesta di citochine”. Da quando medici e scienziati la stanno studiando sono molteplici i segni e i sintomi associati alla patologia, ...

