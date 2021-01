Cos' è diventata oggi la badante del Cav per Travaglio Minzo da godere | travolge il Fatto | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Resa dei conti tra Augustolini e Marco, sul tema Maria Rosaria Rossi. In studio da Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, il retroscenista del Giornale critica l'operazione responsabili ("Non c'è un progetto politico, tu prendi tutto") e partendo dal caso della ormai ex senatrice di Forza Italia, espulsa per aver votato sì alla fiducia a Giuseppe Conte, tira in ballo ilquotidiano, "il giornale che più affianca questo governo". "Adesso non so se, se devo vedere le pagine che ilha dedicato in passato alla Rossi, l'exdel Cav. Adesso saràMaria Maddalena, o un'altra cosa?". E anche la Merlino reagisce restando a bocca aperta.