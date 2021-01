"Cosa ti hanno promesso? Inaccettabile. Non la sento da molto, ma...". Furia-Berlusconi, una bomba su Maria Rosaria Rossi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tra i voti di fiducia a Camera a Senato a Giuseppe Conte, per certo, la più clamorosa delle sorprese è stata quella firmata Maria Rosaria Rossi: sì alla fiducia a Palazzo Madama e addio a Forza Italia (partito dal quale sarebbe, comunque, scattata in automatico l'espulsione). Un tempo vicinissima a Silvio Berlusconi, era un nome che nessuno aveva affacciato in questi giorni di trattative e indiscrezioni sui responsabili. E anche il Cavaliere sembra essere stato preso alla sprovvista da quanto accaduto. Tanto che intorno alle 16 di oggi, mercoledì 20 gennaio, il leader di Forza Italia ha rilasciato una breve ma eloquente dichiarazione circa quanto accaduto: "Non sentivo la senatrice Rossi da molto tempo ma è stato un fulmine a ciel sereno", ha premesso Berlusconi. E ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tra i voti di fiducia a Camera a Senato a Giuseppe Conte, per certo, la più clamorosa delle sorprese è stata quella firmata: sì alla fiducia a Palazzo Madama e addio a Forza Italia (partito dal quale sarebbe, comunque, scattata in automatico l'espulsione). Un tempo vicinissima a Silvio, era un nome che nessuno aveva affacciato in questi giorni di trattative e indiscrezioni sui responsabili. E anche il Cavaliere sembra essere stato preso alla sprovvista da quanto accaduto. Tanto che intorno alle 16 di oggi, mercoledì 20 gennaio, il leader di Forza Italia ha rilasciato una breve ma eloquente dichiarazione circa quanto accaduto: "Non sentivo la senatricedatempo ma è stato un fulmine a ciel sereno", ha premesso. E ...

