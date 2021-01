Cosa succederà a TikTok ora che Biden è Presidente degli Stati Uniti (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il futuro di TikTok in Usa rimane sospeso nel passaggio tra la presidenza Trump e la presidenza Biden. La neverending story tra Trump e TikTok è cominciata lo scorso agosto, con l’ex Presidente Usa che ha bloccato il social cinese definendolo «fonte di preoccupazione per la sicurezza nazionale». Salvo poi, ovviamente, sfruttare la popolarità che quella stessa piattaforma gli ha donato. Cosa lascia sul tavolo Trump in merito a TikTok è chiaro: il social ha fatto causa a Trump che, dal canto suo, ha visto nella battaglia legale la possibilità di renderlo più “americano”. LEGGI ANCHE >>> TikTok fa causa a Donald Trump Biden TikTok: la posizione del nuovo Presidente Usa non è chiara Con l’amministrazione ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il futuro diin Usa rimane sospeso nel passaggio tra la presidenza Trump e la presidenza. La neverending story tra Trump eè cominciata lo scorso agosto, con l’exUsa che ha bloccato il social cinese definendolo «fonte di preoccupazione per la sicurezza nazionale». Salvo poi, ovviamente, sfruttare la popolarità che quella stessa piattaforma gli ha donato.lascia sul tavolo Trump in merito aè chiaro: il social ha fatto causa a Trump che, dal canto suo, ha visto nella battaglia legale la possibilità di renderlo più “americano”. LEGGI ANCHE >>>fa causa a Donald Trump: la posizione del nuovoUsa non è chiara Con l’amministrazione ...

