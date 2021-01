Corriere: Juventus-Napoli, per Pirlo vincere vorrebbe dire dimostrare che il ciclo non è finito (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La partita di stasera tra Juventus e Napoli, valida per la finale di Supercoppa, è importantissima per la squadra di Pirlo, che viene dalla sconfitta contro l’Inter. Il Corriere della Sera scrive: “E allora cosa c’è di meglio di un’altra partita secca, con una coppa in palio da riportare a Torino dopo la sconfitta contro la Lazio della scorsa stagione, per scacciare i cattivi pensieri juventini?”. vincere stasera significherebbe scacciare la crisi. “Non è uno snodo affatto facile per il mondo del calcio e non è una esagerazione dire che per la Juve la partita di stasera è ancora più importante di altre volte: per scacciare l’eventuale crisi che un’altra sconfitta si porterebbe appresso e anche per dimostrare che non siamo di fronte a «un grande ciclo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La partita di stasera tra, valida per la finale di Supercoppa, è importantissima per la squadra di, che viene dalla sconfitta contro l’Inter. Ildella Sera scrive: “E allora cosa c’è di meglio di un’altra partita secca, con una coppa in palio da riportare a Torino dopo la sconfitta contro la Lazio della scorsa stagione, per scacciare i cattivi pensieri juventini?”.stasera significherebbe scacciare la crisi. “Non è uno snodo affatto facile per il mondo del calcio e non è una esagerazioneche per la Juve la partita di stasera è ancora più importante di altre volte: per scacciare l’eventuale crisi che un’altra sconfitta si porterebbe appresso e anche perche non siamo di fronte a «un grande...

Ultime Notizie dalla rete : Corriere Juventus Juventus: Pirlo, l’assenza di autocritica e il confronto con Sarri Corriere della Sera Corriere: Juventus-Napoli, per Pirlo vincere vorrebbe dire dimostrare che il ciclo non è finito

