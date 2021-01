Coronavirus: vescovi Toscana, 'Nel 2021 non ci sarà benedizione delle famiglie casa per casa' (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Firenze, 20 gen. - (Adnkronos) - Quest'anno non ci sarà la benedizione delle famiglie casa per casa in vista della Quaresima. Lo ha deciso la Conferenza Episcopale Toscana che si è riunita lunedì 18 gennaio in modalità di videoconferenza per la consueta riunione che precede i lavori del Consiglio Episcopale Permanente, sotto la presidenza dell'arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori. I vescovi, si legge nel comunicato finale della Cet, "si sono anche confrontati sul gesto della benedizione delle famiglie che è solito caratterizzare la vita delle comunità parrocchiali in questa stagione dell'anno. È emerso con tutta evidenza che questo gesto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Firenze, 20 gen. - (Adnkronos) - Quest'anno non cilaperin vista della Quaresima. Lo ha deciso la Conferenza Episcopaleche si è riunita lunedì 18 gennaio in modalità di videoconferenza per la consueta riunione che precede i lavori del Consiglio Episcopale Permanente, sotto la presidenza dell'arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori. I, si legge nel comunicato finale della Cet, "si sono anche confrontati sul gesto dellache è solito caratterizzare la vitacomunità parrocchiali in questa stagione dell'anno. È emerso con tutta evidenza che questo gesto ...

