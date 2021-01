Coronavirus, positivi 12mila vaccinati. Sale la paura (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “La prima dose del vaccino della Pfizer fornisce meno protezione contro il covid rispetto a quanto inizialmente indicato dall'azienda farmaceutica e potrebbe non proteggere da nuovi ceppi del virus” ha spiegato infatti il Professor Nachman Ash dopo che circa 12mila vaccinati ala prima dose son stati contagiati dal virus prima di ricevere la seconda dose. Protezione offerta dalla prima dose è meno efficace “Molte persone sono state infettate tra la prima e la seconda iniezione di Pfizer, e sembra che la protezione offerta dalla prima dose sia meno efficace di quanto pensassimo" ha spiegato Ash. In pratica la protezione garantita dalla prima iniezione di Pfizer-BioNTech si sta dimostrando inferiore a quanto sperato e dichiarato dal gruppo farmaceutico che però nelle sue indicazioni al vaccino aveva sottolineato la piena efficacia solo dopo al ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “La prima dose del vaccino della Pfizer fornisce meno protezione contro il covid rispetto a quanto inizialmente indicato dall'azienda farmaceutica e potrebbe non proteggere da nuovi ceppi del virus” ha spiegato infatti il Professor Nachman Ash dopo che circaala prima dose son stati contagiati dal virus prima di ricevere la seconda dose. Protezione offerta dalla prima dose è meno efficace “Molte persone sono state infettate tra la prima e la seconda iniezione di Pfizer, e sembra che la protezione offerta dalla prima dose sia meno efficace di quanto pensassimo" ha spiegato Ash. In pratica la protezione garantita dalla prima iniezione di Pfizer-BioNTech si sta dimostrando inferiore a quanto sperato e dichiarato dal gruppo farmaceutico che però nelle sue indicazioni al vaccino aveva sottolineato la piena efficacia solo dopo al ...

