Coronavirus: oggi in Italia 13.571 casi e 524 morti. In Sicilia altre 37 vittime (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sono 13.571 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore: in crescita rispetto ai 10.497 di ieri. Aumentano anche i tamponi, 279.762 (comprendendo anche i test rapidi antigenici), 25mila... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sono 13.571 i nuovidiinnelle ultime 24 ore: in crescita rispetto ai 10.497 di ieri. Aumentano anche i tamponi, 279.762 (comprendendo anche i test rapidi antigenici), 25mila...

SkyTG24 : Covid Lombardia, il Consiglio regionale boccia mozione per patentino ai vaccinati. Live - sole24ore : Coronavirus oggi. Pechino, 1,7 milioni di persone in lockdown. Negli Usa i morti salgono a 400mila… - you_trend : ?? #Coronavirus: scende ancora l'indice di gravità elaborato da YouTrend. Oggi è 64, ieri era 65. Nota metodologica… - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #Coronavirus - I dati di oggi - fcolarieti : Coronavirus, il bollettino di oggi: 13.571 casi e 524 morti nelle ultime 24 ore. In calo ricoveri e terapie intensi… -