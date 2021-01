Coronavirus, oggi 13.571 nuovi casi su 279mila test: tasso di positività in lieve crescita. 524 i decessi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sono 13.571 i nuovi casi di Coronavirus accertati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore, a fronte di 279mila test (antigenici e molecolari). Numeri in leggera crescita rispetto a quelli di ieri, così come il tasso di positività che passa dal 4,1% al 4,85%. 524 i morti. Per quanto riguarda la pressione sulle strutture ospedaliere, nel giro di un giorno si sono liberati altri 26 posti letto in terapia intensiva (al netto degli ingressi e delle uscite). Calano anche i pazienti Covid ricoverati nei reparti ordinari (-230). (articolo in aggiornamento) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sono 13.571 idiaccertati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore, a fronte di(antigenici e molecolari). Numeri in leggerarispetto a quelli di ieri, così come ildiche passa dal 4,1% al 4,85%. 524 i morti. Per quanto riguarda la pressione sulle strutture ospedaliere, nel giro di un giorno si sono liberati altri 26 posti letto in terapia intensiva (al netto degli ingressi e delle uscite). Calano anche i pazienti Covid ricoverati nei reparti ordinari (-230). (articolo in aggiornamento) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

