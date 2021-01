Coronavirus Lazio, atterrati a Ciampino altri lotti vaccinali: ecco l’arrivo scortato dalla Polizia (VIDEO) (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo i ritardi segnalati ieri nella mattinata odierna, all’aeroporto di Ciampino, con un volo cargo, sono arrivati ulteriori lotti vaccinali destinati alle strutture sanitarie di Roma e Provincia, di Perugia, Terni, Frosinone e Latina. A scortare i mezzi dedicati al trasferimento del medicinale, sono stati i poliziotti del Compartimento Polizia Stradale Lazio e gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Roma. Di seguito le immagini: su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo i ritardi segnalati ieri nella mattinata odierna, all’aeroporto di, con un volo cargo, sono arrivati ulterioridestinati alle strutture sanitarie di Roma e Provincia, di Perugia, Terni, Frosinone e Latina. A scortare i mezzi dedicati al trasferimento del medicinale, sono stati i poliziotti del CompartimentoStradalee gli agenti delladi Stato della Questura di Roma. Di seguito le immagini: su Il Corriere della Città.

