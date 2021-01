Coronavirus Italia, il bollettino del 20 gennaio 2021: 13.571 nuovi casi, 524 i decessi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sono 13.571 i nuovi casi di Coronavirus, e 524 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. nuovi casi: 13.571 (ieri 10.497) casi testati:



Tamponi (diagnostici e di controllo): 279.762 (ieri 254.070) molecolari:



(ieri 135.388) rapidi:



(ieri 118.000) Attualmente positivi: 523.553 Ricoverati: 22.469, -230 Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.461, -26, 152 nuovi ingressi Totale casi positivi: 2.414.166 Deceduti: 83.681 Totale Dimessi/Guariti:



