Coronavirus in Veneto, 1.359 nuovi positivi e 69 morti. Zaia: «La scuola è una forma di assembramento» – Il video (Di mercoledì 20 gennaio 2021) In Veneto si contano 1.359 nuovi contagiati dal Coronavirus e 69 morti nelle ultime 24 ore. L’incidenza dei positivi comunicata dalla Regione nel bollettino del 20 gennaio è del 3%. Nel calcolo rientrano sia i tamponi molecolari, sia quelli rapidi (per un totale di 44.314 tamponi effettuati). Il totale dei contagiati dall’inizio dell’epidemia tocca così quota 301.486, quello dei decessi arriva a 8.256. I ricoverati attuali sono 2.898, di cui 338 in terapia intensiva (-1) e 2.560 in area non critica (-43). Presentando i dati, il governatore Luca Zaia ha dichiarato: «I nostri numeri sono buoni. L’indice Rt e gli altri parametri verranno presi in considerazione per determinare la fascia di rischio, vedremo se da venerdì saremo ancora arancioni o torneremo gialli, di certo non ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Insi contano 1.359contagiati dale 69nelle ultime 24 ore. L’incidenza deicomunicata dalla Regione nel bollettino del 20 gennaio è del 3%. Nel calcolo rientrano sia i tamponi molecolari, sia quelli rapidi (per un totale di 44.314 tamponi effettuati). Il totale dei contagiati dall’inizio dell’epidemia tocca così quota 301.486, quello dei decessi arriva a 8.256. I ricoverati attuali sono 2.898, di cui 338 in terapia intensiva (-1) e 2.560 in area non critica (-43). Presentando i dati, il governatore Lucaha dichiarato: «I nostri numeri sono buoni. L’indice Rt e gli altri parametri verranno presi in considerazione per determinare la fascia di rischio, vedremo se da venerdì saremo ancora arancioni o torneremo gialli, di certo non ...

repubblica : Coronavirus, contagi giù del 20%. E il Veneto dimezza i casi. 'Sacrifici del Natale efficaci' - nuova_venezia : [I GRAFICI] Capire la pandemia attraverso i dati: in questo nostro speciale, vi offriamo una panoramica forse non e… - TgrVeneto : #Coronavirus #Veneto: dati #20gennaio - Il confronto è con le 24 ore precedenti. Fonte Regione Veneto e Azienda Zer… - Notiziedi_it : Coronavirus in Veneto, 1.359 nuovi positivi e 69 morti. Zaia: «La scuola è una forma di assembramento» – Il video - gianluca_toschi : Dati sui ricoverati in #TI in #Veneto. Siamo ad un punto di svolta? #pandemia #covid -