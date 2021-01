Coronavirus in Italia, il bollettino del 20 gennaio: spiragli di miglioramento (Di mercoledì 20 gennaio 2021) I dati di oggi del Coronavirus Secondo i dati appena pubblicati dal ministero della Salute, rispetto a ieri, sono in calo sia i ricoveri ordinari (-230) che quelli in terapia intensiva (-26), mentre il tasso positivi/test è al 4,85%. Gli aggiornamenti Rispetto a ieri, sono 13.571 i positivi su un totale di 279.762 test effettuati. Inoltre si registra un -11.971 degli attuali positivi e un incremento di 25.015 guariti/dimessi. Il numero dei deceduti, purtroppo, rimane ancora elevato: 524. La buona notizia è che sono in calo sia i ricoveri che le terapie intensive. La Lombardia registra nuovamente il maggior numero di contagi (+1.876) seguita da Sicilia (+1.486) e Veneto (+1.359). Totale di ricoverati con sintomi: 22.469 ricoverati in terapia intensiva: 2.461 Ingressi del giorno in terapia intensiva: 152 In isolamento domiciliare: 498.623 Dimessi guariti: ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021) I dati di oggi delSecondo i dati appena pubblicati dal ministero della Salute, rispetto a ieri, sono in calo sia i ricoveri ordinari (-230) che quelli in terapia intensiva (-26), mentre il tasso positivi/test è al 4,85%. Gli aggiornamenti Rispetto a ieri, sono 13.571 i positivi su un totale di 279.762 test effettuati. Inoltre si registra un -11.971 degli attuali positivi e un incremento di 25.015 guariti/dimessi. Il numero dei deceduti, purtroppo, rimane ancora elevato: 524. La buona notizia è che sono in calo sia i ricoveri che le terapie intensive. La Lombardia registra nuovamente il maggior numero di contagi (+1.876) seguita da Sicilia (+1.486) e Veneto (+1.359). Totale di ricoverati con sintomi: 22.469 ricoverati in terapia intensiva: 2.461 Ingressi del giorno in terapia intensiva: 152 In isolamento domiciliare: 498.623 Dimessi guariti: ...

Leggi anche In Fvg nuove dosi di vaccino in ritardo. Dalle informazioni che ci sono state date, dopo la prossima settimana si tornerà a regime. Abbiamo deciso il riequilibrio tra regioni, perché Pfize ...

Sono 672 i nuovi contagi, altri 38 nelle case di riposo - TGR Friuli Venezia Giulia

Il numero di nuovi positivi rimane comunque elevato, 672. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti quasi 11 mila tamponi. L'aggiornamento sulla pandemia di mercoledì 20 gennaio. I nuovi positivi sono c ...

