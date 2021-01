Coronavirus in Campania, i dati del 19 gennaio: 968 nuovi positivi e 1.940 guariti (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 19 gennaio dell’unità di Crisi regionale riporta 968 positivi su 15.343 tamponi effettuati. L’unita’ di crisi della regione ha reso noto che i positivi al Coronavirus in Campania del giorno sono 968 (di cui 65 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui asintomatici: 835 e sintomatici: 68 Leggi su 2anews (Di mercoledì 20 gennaio 2021)in: il bollettino di ieri 19dell’unità di Crisi regionale riporta 968su 15.343 tamponi effettuati. L’unita’ di crisi della regione ha reso noto che ialindel giorno sono 968 (di cui 65 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui asintomatici: 835 e sintomatici: 68

