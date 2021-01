Coronavirus, il punto di Luca Zaia: 'I dati sono buoni vedremo se avremo zona arancione o gialla di certo non rossa' (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Veneto non sarà in zona rossa. Ne è sicuro Luca Zaia che mercoledì ha fornito i dati aggiornati del bollettino sulla situazione epidemiologica in regione relativamente all'epidemia di Covid - 19. '... Leggi su vicenzatoday (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Veneto non sarà in. Ne è sicuroche mercoledì ha fornito iaggiornati del bollettino sulla situazione epidemiologica in regione relativamente all'epidemia di Covid - 19. '...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus punto Bezzini: "Nonostante il 36% di dosi di vaccino in meno nessun problema per i richiami"

Firenze, 20 gennaio 2021 - «La fornitura dei vaccini Pfizer alla Toscana ha visto un ridimensionamento del 36% in questa settimana, ma non ci saranno problemi per fare la seconda somministrazione nei ...

Lotti di gelato trovati positivi al Covid-19 in Cina: ancora non chiara fonte della contaminazione

Le autorità sanitarie spiegano comunque che non c'è il rischio di contagiarsi con il coronavirus Sars-CoV-2 tramite i cibi, tutti i dipendenti dell'azienda dove è accaduto l'episodio sono stati sottop ...

