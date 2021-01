Coronavirus, il bollettino di oggi: 13.571 casi e 524 morti nelle ultime 24 ore. In calo ricoveri e terapie intensive (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sono 13.571 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 10.497 di ieri, a fronte di 279.762 tamponi, in aumento rispetto a ieri quando erano 254.070. Il tasso di positività si attesta al 4,85%. Le vittime sono 524 (ieri erano 603), per un totale di 83.681 decessi dall’inizio dell’epidemia. I guariti sono 25.015 in più. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 523.553 (-11.971), 498.623 dei quali sono in isolamento domiciliare. Si allenta la pressione negli ospedali con un calo dei pazienti ricoverati nei reparti ordinari, 22.469 (-230), e nelle terapie intensive 2.461 (-26) con 152 nuovi ingressi. La regione con il maggiore ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sono 13.571 i nuovidiregistrati in Italia24 ore, contro i 10.497 di ieri, a fronte di 279.762 tamponi, in aumento rispetto a ieri quando erano 254.070. Il tasso di positività si attesta al 4,85%. Le vittime sono 524 (ieri erano 603), per un totale di 83.681 decessi dall’inizio dell’epidemia. I guariti sono 25.015 in più. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce ilgiornaliero del ministero della Salute, sono 523.553 (-11.971), 498.623 dei quali sono in isolamento domiciliare. Si allenta la pressione negli ospedali con undei pazienti ricoverati nei reparti ordinari, 22.469 (-230), e2.461 (-26) con 152 nuovi ingressi. La regione con il maggiore ...

