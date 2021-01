Coronavirus: governatori Lega, 'Conte pensi a vaccini non a Ciampolillo' (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - “C'è un commissario straordinario, Domenico Arcuri, una multinazionale e la Commissione europea ma noi da ieri abbiamo dovuto dimezzare il numero dei vaccini anti covid perché non abbiamo sufficienti dosi e personale medico per rispettare il piano vaccinale. Invece di cercare i voti dei Ciampolillo in Parlamento, Conte, se ancora è presidente del Consiglio, si assuma la responsabilità di risolvere la questione". Lo affermano i governatori della Lega Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), Attilio Fontana (Lombardia), Maurizio Fugatti (Trentino), Chtistian Solinas (Sardegna), Nino Spirli (Calabria) e Luca Zaia (Veneto). "Le Regioni -aggiungono- non sono responsabili dei contratti: oggi assistiamo a un indecoroso scaricabarile e intanto noi siamo senza ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - “C'è un commissario straordinario, Domenico Arcuri, una multinazionale e la Commissione europea ma noi da ieri abbiamo dovuto dimezzare il numero deianti covid perché non abbiamo sufficienti dosi e personale medico per rispettare il piano vaccinale. Invece di cercare i voti deiin Parlamento,, se ancora è presidente del Consiglio, si assuma la responsabilità di risolvere la questione". Lo affermano idellaMassimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), Attilio Fontana (Lombardia), Maurizio Fugatti (Trentino), Chtistian Solinas (Sardegna), Nino Spirli (Calabria) e Luca Zaia (Veneto). "Le Regioni -aggiungono- non sono responsabili dei contratti: oggi assistiamo a un indecoroso scaricabarile e intanto noi siamo senza ...

